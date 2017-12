LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Bürgerversicherung

Die von der SPD vorgeschlagene Bürgerversicherung mag nicht die goldene Lösung sein. Das Konzept enthält viele Detailprobleme, auch hätte ein abrupter Systemwechsel unerwünschte Nebenwirkungen. Aber was man von CDU und CSU mindestens erwarten muss bei den heute beginnenden Koalitionsgesprächen, ist die Bereitschaft, an einer Reform zu arbeiten. In einem so vermachteten Gelände wäre vielleicht die Berufung einer unabhängigen Expertenkommission ein Kompromiss. Bisher verhängt die Union jedoch eine totale Denkblockade über das Thema. Das kann nicht das Niveau einer neuen Großen Koalition sein. Mögen sich andere als Klientelpartei von Ärzten oder Beamten empfehlen, die Volksparteien können nur die Klientelparteien eines effektiven und zugleich gerechten Gesundheitssystems sein, dem jeder Kranke gleich viel wert ist. Und jeder Arzt auch./yyzz/DP/zb

AXC0005 2017-12-13/05:35