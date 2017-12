FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Bahn und BER-Termine

"Die Prestigeverbindung der Bahn zwischen Berlin und München hat dem neuen Flughafen in Schönefeld und natürlich erst recht Stuttgart 21 zumindest eines voraus: Die Schnellfahrstrecke ist, wenn auch stotternd, in Betrieb gegangen. Stuttgart 21 ist davon Lichtjahre entfernt, und beim BER wird am Freitag dieser Woche die Bekanntgabe eines neuen Eröffnungstermins erwartet. Dass die breite Öffentlichkeit diesen nach etlichen gescheiterten Anläufen nicht wirklich ernst nimmt, haben sich Politik und Wirtschaft selbst zuzuschreiben."/yyzz/DP/zb

AXC0009 2017-12-13/05:35