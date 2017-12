LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu Pariser Klimagipfel und US-Raumfahrt

Einen Zeitrahmen oder ein Budget für seine Raumfahrtpläne hat Trump bei seiner feierlichen Ankündigung nicht genannt. Gleichwohl spielt er in seinem Traum mit Milliarden Dollar - die zum Teil von Privatinvestoren kommen sollen. Viele, viele Dollar und private Investoren spielten indes auch in Paris eine Rolle. Mit dem Unterschied, dass es hier nicht um Träume, sondern um Alpträume ging. Und um harte Fakten: Die Erdlinge müssen den Klimawandel in den Griff bekommen, wollen sie nicht manche Weltregionen unbewohnbar werden lassen. Unternehmen, Verbraucher, Finanzindustrie, Staaten - alle müssen sich am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen, soll dieser erfolgreich geführt werden. Doch ausgerechnet der US-Präsident, der von fernen Himmelskörpern träumt, will aus dem Pariser Klimavertrag, der dem Blauen Planeten helfen soll, aussteigen. Als einziger von über 190 Staatenlenkern. Das Ganze mutet an wie ein schlechter Witz./yyzz/DP/zb

