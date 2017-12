MANNHEIM (dpa-AFX) - 'Mannheimer Morgen' zur Position der Union zum Gesundheitssystem:

Die von der SPD vorgeschlagene Bürgerversicherung mag nicht die goldene Lösung sein. Das Konzept enthält viele Detailprobleme, auch hätte ein abrupter Systemwechsel unerwünschte Risiken und Nebenwirkungen. Aber was man von CDU/CSU bei den heute beginnenden Koalitionsgesprächen mindestens erwarten muss, ist eine Anerkennung der Probleme des zweigeteilten Gesundheits- versicherungssystems an sich. Und die Bereitschaft, an einer Reform des Systems zu arbeiten. Den vollständigen Kommentar lesen Sie unter http://bit.ly/1MCIyI0/yyzz/DP/zb

