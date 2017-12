BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Macron und dem Klimagipfel:

Ist Macron ein Öko-Opportunist? Es ist unfair, seine Ernsthaftigkeit in Zweifel zu stellen. Oft sind die spät Bekehrten die eifrigsten Prediger. Sicher ist, dass der junge französische Präsident in eine Machtlücke gesprungen ist, die niemand anderer besetzen will und kann. Frankreich hat wieder Leadership, wie die Franzosen das auf gut Neufranzösisch nennen: Macron setzt Themen, will Interpretationshoheit und den Spielmeister geben. Anders als die Neuerfindung der EU ist der Kampf gegen den Klimawandel ein Thema, das weltweit trägt. Die grüne Revolution der Finanzwirtschaft auszurufen, damit die Energiewende kein leeres Versprechen bleibt, das ist typisch Macron: Er will Dinge in Bewegung bringen. Und solange das Ergebnis stimmt, sind Motivation und Beweggründe zweitrangig. Den vollständigen Kommentar von Martina Meister lesen Sie unter: welt.de/meinung/yyzz/DP/das

