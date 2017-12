BAUNATAL/KASSEL (dpa-AFX) - Über die Auslastung und den künftigen Personalbedarf im VW -Werk Kassel wird der Volkswagen -Betriebsrat am (morgigen) Mittwoch in Baunatal informieren. An dem nordhessischen VW-Standort findet eine Betriebsversammlung statt. Am Nachmittag (14.00 Uhr) berichtet dann der Betriebsrat über die Entwicklung bei einem Pressegespräch. Themen werden unter anderem eine Bilanz des ablaufenden Jahres und die neue VW-Unternehmens-Sparte "Konzern-Komponente" sein, zu der auch das Werk Kassel gehört. In Baunatal beschäftigt Volkswagen 16 600 Mitarbeiter./geh/DP/zb

ISIN DE0007664039

AXC0031 2017-12-13/05:49