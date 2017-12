HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltgrößte Reisekonzern Tui dürfte trotz internationaler Krisenherde im abgelaufenen Geschäftsjahr zugelegt haben. An diesem Mittwoch (8.00 Uhr) legt das Unternehmen seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2016/2017 vor. Analysten erwarten einen Umsatzzuwachs auf mehr als 18 Milliarden Euro. Der Konzern hatte sich zudem für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebita) ein Plus von mindestens 10 Prozent vorgenommen. Tui hat sich in den vergangenen Jahren vom reinen Reiseverkäufer stärker zum Komplettanbieter gewandelt, vor allem im Geschäft mit Hotels und Kreuzfahrten. Hier erzielt Tui inzwischen auch den Großteil des operativen Gewinns./fri/DP/zb

ISIN DE000TUAG000

AXC0033 2017-12-13/05:49