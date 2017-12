BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) kommt am Mittwoch in Buenos Aires zu einem Abschluss, voraussichtlich ohne sich auf konkrete Abkommen einigen zu können. "Das Beste, was wir erreichen können, ist, dass wir konkrete Arbeitsprogramme haben für eine Reihe von Fragen wie Fischerei und E-Commerce", sagte der deutsche Delegationsleiter, Wirtschafts-Staatssekretär Matthias Machnig (SPD).

Die Konferenz-Präsidentin Susana Malcorra hatte bereits zum Auftakt der 11. WTO-Ministerkonferenz erklärt, das Treffen an sich sei bereits ein positives Zeichen nach Befürchtungen über den Abschottungskurs der US-Regierung. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer äußerte sich auf der Konferenz kritisch zur WTO. Sie verliere ihren Fokus und entwickele sich zu einer "Streitorganisation".

Vertreter aus 164 Ländern verhandelten seit Sonntag in der argentinischen Hauptstadt über Fischerei, Landwirtschaft, nachhaltige Entwicklung, Online-Handel sowie Dienstleistungen und Industriegüter, Über 4000 Mitglieder der Sicherheitskräfte bewachten das Treffen, das von der argentinischen Regierung als organisatorische Generalprobe für das in einem Jahr in Buenos Aires geplante G20-Treffen gilt./jg/DP/zb

