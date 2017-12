FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 13. Dezember:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 E: Inditex Q3-Zahlen 07:00 D: Aurubis Jahreszahlen (9.00 h Pk) 08:00 D: Metro AG Jahreszahlen (10.30 h Pk) 08:00 D: Tui Jahreszahlen (8.30 h Call) 11:00 D: Claas Bilanz-Pk, Düsseldorf 14:30 CH: Barry Callebaut Hauptversammlung, Zürich 16:00 CH: Roche Webcast/Call zu 'Post ASH 2017' TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Deutsche Bahn AR-Sitzung D: Carl Zeiss AG Jahreszahlen D: Gesco Analystenkonferenz GB: Dixons Carphone Halbjahreszahlen USA: Eli Lilly 2018 Financial Guidance Call USA: Honeywell 2018 Outlook Conference Call TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Kernmaschinenaufträge 10/17 08:00 D: Verbraucherpreise 11/17 (endgültig) 08:00 D: Großhandelspreise 11/17 10:00 I: Industrieproduktion 10/17 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 11/17 11:00 EU: Industrieproduktion 10/17 11:00 EU: Beschäftigung Q3/17 14:30 USA: Verbrauchpreise 11/17 14:30 USA: Realeinkommen 11/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Zinsbeschluss mit Pk um 20.30 Uhr mit Fed-Chefin Janet Yellen SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Mündliche Verhandlungen von fünf Klagen der Deutschen Umwelthilfe gegen Typengenehmigungen für Dieselautos durch das Kraftfahrtbundesamt Beigeladene sind in vier Verfahren die Adam Opel AG und in einem Verfahren die Volkswagen AG, Schleswig D: Bundesverwaltungsgericht verhandelt in einer dritten Runde Klagen gegen die geplante Elbvertiefung. 09:30 D: UBS Konjunkturausblick, Frankfurt 10:30 D: Allianz Global Investors Konjunkturausblick, Frankfurt 17:30 D: Vortrag "Für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik" von Volker Wieland zum Jahresgutachten 2017/18 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

