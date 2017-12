Aller Kritik zum Trotz: Unter US-Präsident Trump läuft die US-Konjunktur bestens. Und die Aussichten sind vor allem aus zwei Gründen auch weiterhin gut.

Für US Präsident Donald Trump läuft es zurzeit gar nicht so schlecht. Das Wachstum in den USA ist sehr robust und die Arbeitslosigkeit ist auf fast vier Prozent gefallen. Die Entwicklung der Löhne und Gehälter und der Inflation bleibt sehr moderat. Die US Notenbank hat damit keinen großen Druck ihre Geldpolitik zu straffen und das Wachstum zu dämpfen. Das alles sind solide Voraussetzungen für eine längerfristig gute wirtschaftliche Entwicklung.

Und nicht nur wirtschaftlich, auch politisch kann sich Trump über positive Entwicklungen freuen. So wurde die Schuldenobergrenze temporär angehoben und ein Stillstand der Behörden verhindert. Am wichtigsten ist aber, dass die Steuerreform vom Senat beschlossen wurde. Es muss zwar noch das Repräsentantenhaus zustimmen, aber man kann davon ausgehen, dass die Steuerreform am Ende beschlossen wird.

Die erwartete Steuerreform in den Vereinigten Staaten könnte den US-Unternehmen ein gigantisches Weihnachtsgeschenk liefern. Die geplante Entlastung um rund 1,4 Billionen US-Dollar wäre die größte Überarbeitung der Steuerordnung seit Präsident Reagan. Sollte der Steuersatz, mit dem US-Unternehmen ihre Gewinne versteuern, tatsächlich von nominell 35 auf 20 Prozent sinken, ist mit einem deutlichen Gewinnsprung bei den Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...