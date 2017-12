Kirchenleute kritisieren das Konsum-Wettrüsten zu Weihnachten. Andererseits: Die vielen Geschenke machen Millionen von Menschen fröhlich und sichern tausende Arbeitsplätze im Handel. Das ist Nächstenliebe, die wirkt.

Was haben die Kirchen und die Parfümerie-Kette Douglas gemeinsam? Antwort: Der Dezember ist ihr bester Monat.

Und ich weiß: Es gibt Kirchenvertreter, die wissen nicht so recht, ob sie über ihren Eintagsfliegen-Erfolg am 24.12. lachen oder weinen sollen. Denn grundsätzlich ist es ja schön, wenn das Haus mal wieder so voll ist wie früher.

Im Jahr 1960 haben an einem durchschnittlichen Sonntag noch knapp 12 Millionen Leute die katholische Kirche besucht. 2016 waren es 2,4 Millionen. Das macht einen Abgang von 80 Prozent. Solche Einbrüche kennt man sonst noch aus Statistiken zur Nutzung von Wählscheibentelefonen oder zu den Zuschauerzahlen vom VIVA-Musikfernsehen.

Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche in Deutschland brüsten sich auf ihren Websites damit, es mit ihren Gottesdienstbesucherzahlen durchaus mit den Besucherzahlen in den Fußballstadien der ersten Liga aufnehmen zu können.

Nur muss man ehrlicherweise dazu sagen: Zu den Erstliga-Spielen gehen viele nicht, die gerne wollten (zu teuer, zu weit), in die Kirche könnte jeder (Eintritt kostenlos, Veranstaltung um die Ecke).

Insofern tut so ein Tag wie Heiligabend natürlich gut. Es ist der Douglas-Moment der Kirchen. Andererseits wissen die Kirchen auch: Wer nur einmal im Jahr in den Gottesdienst geht (und 66 Prozent der Menschen in Deutschland gehen einmal pro Jahr oder noch seltener in die Kirche, davon rund die Hälfte nie), für den kann Kirche nicht prägender Lebensinhalt sein. Er kommt eher wegen des gemütlichen Ambientes und weil die Weihnachtslieder mit ein bisschen Hall einfach besser klingen - während zuhause die Entenbrüste auftauen. Aber immerhin.

Laut evangelischer Kirche in Deutschland kommen an Heiligabend 8,3 Millionen Menschen in ihre Gottesdienste. Bei 23 Millionen Mitgliedern sind das rund 36 Prozent. Gerade mal ein gutes Drittel der Mitglieder machen mit an DEM Tag des Jahres. Ohne Konkurrenz durch die Bundesliga.

Käme ...

