US-STEUERREFORM - Die geplante Steuerreform in den USA wird weltweit Investoren anziehen, auch aus Deutschland. "Wir sehen die Steuerreform sehr positiv", sagte der Vorsitzende der Deutsch-Amerikanischen Handelskammern in New York, Caroll Neubauer. "Die Unternehmen werden das Geld investieren, auch in Forschung und Entwicklung, auch die deutschen", ist Neubauer überzeugt. Laut Berechnungen des ZEW-Unternehmensteuerexperten Christoph Sprengel könnte der Wert der deutschen Direktinvestitionen in den USA um 39 Milliarden Euro infolge der Reform steigen. Die US-Investitionen in Deutschland dürften um 6,3 Milliarden Euro steigen, heißt es. (Handelsblatt S. 6)

WÄHRUNGSUNION - Die Mehrheit der EU-Regierungschefs will von einer schnellen Vertiefung der Währungsunion nichts wissen - eine Absage an Frankreichs Präsident Macron und vor allem an EU-Kommissionschef Juncker. (Handelsblatt S. 9)

ATOMFONDS - Die Vorstandsvorsitzende des staatlichen Atommüll-Fonds, Anja Mikus, beklagt sich in scharfem Ton darüber, dass die Europäische Zentralbank (EZB) durch ihr Engagement am Anleihemarkt die Konditionen verfälscht. "Das Risiko-Rendite-Verhältnis ist durch die EZB-Käufe völlig verzerrt", sagt Mikus im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Diese Marktverzerrung stellt die Vorstandschefin vor eine besondere Aufgabe. Denn der staatliche Atommüll-Fonds hat gerade damit begonnen, das 24 Milliarden Euro schwere Vermögen der öffentlich-rechtlichen Stiftung zügig in den Markt zu pumpen. (Börsen-Zeitung S. 11)

MEHREINNAHMEN - Im kommenden Jahr müssen nach Angaben der Bundesregierung voraussichtlich 54.000 Rentnerinnen und Rentner erstmals Steuern zahlen. Demnach werden rund 4,4 Millionen Senioren steuerpflichtig sein - fast doppelt so viele wie im Jahr 2005. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Frage des Linken-Rentenexperten Matthias W. Birkwald zurück, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt. Hintergrund der Prognose ist das für 2018 erwartete Rentenplus von 3,0 Prozent in Westdeutschland sowie 3,2 Prozent in Ostdeutschland. Als Folge der Erhöhung werden mehr Rentner das steuerfreie Existenzminium überschreiten, das im kommenden Jahr bei 9.000 Euro für Alleinstehende sowie 18.000 Euro für Paare liegen wird. Das Finanzministerium rechnet mit Steuermehreinnahmen von 300 Millionen Euro. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

GRÜNE - Der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold hält sich eine Kandidatur für den Parteivorsitz weiterhin offen. Zwar unterstütze er Robert Habeck, sagte Giegold. "Ich schätze ihn sehr und lasse ihm gern den Vortritt für das Amt des Parteivorsitzenden", so Giegold. Der Grünen-Politiker schränkte jedoch ein: "Robert Habeck hat seine Kandidatur an Bedingungen geknüpft, die eine Änderung der Parteisatzung erfordern. Sollte der Grünen-Parteitag Ende Januar gegen die Schwächung der Trennung von Amt und Mandat stimmen und Robert seine Kandidatur tatsächlich zurückziehen, stehe ich für eine Kandidatur grundsätzlich zur Verfügung." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

KRANKENVERSICHERUNG - Die Frage, ob die nächste Regierung das Gesundheitssystem reformiert, beschäftigt Millionen Versicherte. Hinter den Kulissen arbeitet die Union nach Informationen des Handelsblatts aus Parteikreisen längst an Zugeständnissen an die SPD. Schon bei den Jamaika-Gesprächen lag ein Modell auf dem Tisch, das es Beamten erleichtert hätte, in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu wechseln. (Handelsblatt S. 1)

REGIERUNGSBILDUNG - Die deutsche Industrie mahnt Union und SPD zu einer schnellen Regierungsbildung. "Unsere Unternehmen erwarten Klarheit bei der Regierungsbildung. Wir müssen wissen, wohin die Reise geht - in Europa, bei der Digitalisierung oder im internationalen Steuerwettbewerb. Die Wirtschaft braucht eine handlungsfähige und stabile Regierung. Je schneller, umso besser", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. Sprudelnde Steuereinnahmen seien kein Grund, sich zurückzulehnen. (Funke Mediengruppe)

REGIERUNGSBILDUNG - Vor dem Spitzentreffen von CDU, CSU und SPD haben führende Sozialdemokraten Bedingungen für die Fortsetzung von Gesprächen mit der Union definiert. "Wir haben unsere Prioritäten auf den Tisch gelegt. Es geht um die Solidarrente, die wirksame Begrenzung der Mietsteigerungen und das Ende der Zwei-Klassen-Medizin", sagte die stellvertretende SPD-Parteichefin Natascha Kohnen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

IMMOBILIEN - Wer in Deutschland eine Immobilie kauft, muss dafür immer mehr Geld bezahlen. 2016 haben Käufer für Wohnungen, Häuser oder Bürogebäude fast 25 Prozent mehr ausgegeben als vor zwei Jahren, insgesamt 237,5 Milliarden Euro für etwa eine Million Objekte. Dies ergibt sich aus dem wohl wichtigsten Bericht über den Immobilienmarkt in Deutschland, den die amtlichen Gutachterausschüsse vorgelegt haben. Von 2009 bis 2016 sind demnach die Kosten für den Immobilienkauf Jahr für Jahr um durchschnittlich neun Prozent gestiegen. Vor allem selbstgenutzter Wohnraum wird laut dem Bericht teurer. (SZ S. 1 und 19/FAZ S. 17)

SMARTTV - Das Bundeskartellamt wird untersuchen, ob TV-Anbieter wie Samsung die Verbraucher durch zu intensives Sammeln digitaler Daten schaden. Dies sagte der Präsident der Behörde, Andreas Mundt, der Rheinischen Post. "Wir haben gerade eine neue Untersuchung im Bereich Smart-TV eingeleitet. Dabei geht es um den Umgang der Hersteller mit den Daten der Nutzer." Mit dem Internet verbundene Fernseher stünden "stellvertretend für die immer stärkere Vernetzung von Gegenständen im privaten Lebensbereich und die damit einhergehende Problematik der bewussten und unbewussten Preisgabe personenbezogener Daten". (Rheinische Post)

RENTE - IG Metall-Chef Jörg Hofmann hat Union und SPD aufgefordert, wichtige rentenpolitische Fragen wie die Anhebung des Rentenniveaus sofort umzusetzen, statt sie zunächst von einer Rentenkommission erörtern zu lassen. "Zwingend heute zu lösende Fragen der Rentenpolitik gehören nicht in eine Kommission", sagte Hofmann. "Die Stabilisierung des Rentenniveaus, die Verbesserung der Erwerbsminderungsrente und die Solidarrente sind keine Fragen die Aufschub vertragen. Da muss gelten: anpacken statt aussitzen", sagte Hofmann vor dem Treffen der Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD am Mittwochabend. (Rheinische Post)

LINDNER - FDP-Vorsitzender Christian Lindner hat die Union davor gewarnt, bei Gesprächen über eine mögliche Große Koalition der SPD zu weit entgegenzukommen. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Lindner, eine Minderheitsregierung wäre besser für Deutschland, "wenn die SPD in Groko-Verhandlungen Maximalpreise erzielen will, die an politische Erpressung heranreichen". Der Fraktionschef der Liberalen sagte der Union zu, eine Minderheitsregierung aus dem Parlament heraus "offen zu begleiten". Erneute Gespräche über eine Jamaika-Koalition schloss Lindner indes aus. (Neue Osnabrücker Zeitung)

