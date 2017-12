Der Demokrat Doug Jones hat den Republikanern den Senatssitz des konservativen US-Bundesstaates Alabama abgejagt und Präsident Donald Trump eine Schlappe beigebracht.

Donald Trumps Republikaner haben im Senat in Alabama nach der Wahl nur noch eine Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen. Der Grund: Der Demokrat Doug Jones gewann in der Nachwahl in Alabama gegen den konservativen Republikaner Roy Moore. Für Trump dürfte es schwieriger werden, wichtige Vorhaben durch das Parlament zu bekommen.

Trump gratulierte dem 63-jährigen ehemaligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...