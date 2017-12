Die EU-Kommission genehmigt Easyjet den Kauf von Teilen der insolventen Air Berlin ohne Auflagen. Offenbar ist man zu dem Schluss gekommen, dass die Übernahme den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt nicht negativ beeinflussen wird. Easyjet ist vor allem am Air-Berlin-Geschäft am Hauptstadtflughafen Berlin-Tegel interessiert und will dort bis zu 25 Maschinen unter seine Fittiche nehmen.Der Deal war schon im Oktober angekündigt worden - 40 Mio. Euro ist er schwer. Nun gibt es die Freigabe durch die EU-Wettbewerbshüter.



Das erste Urteil der EU-Kommission über die geplante Übernahme von weiteren etwa 80 Air-Berlin-Fliegern durch die Lufthansa wird am 21. Dezember erwartet. Dabei ist mit starken Bedenken zu rechnen.



