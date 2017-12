FRANKFURT (dpa-AFX) - Wieder etwas vorsichtiger dürften Anleger zur Wochenmitte agieren angesichts der voraussichtlich nächsten Zinserhöhung in den USA. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch etwa zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent niedriger auf 13 156 Punkte. Damit bewegt sich der deutsche Leitindex nach wie vor in einer Spanne zwischen etwa 12 800 Punkten und dem Hoch vom Freitag bei 13 241 Zählern.

Zwar sollte die Zinserhöhung der Fed um weitere 0,25 Prozentpunkte an den Finanzmärkten weitgehend eingepreist sein. Spannend könnte laut Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank jedoch die Haltung der Notenbanker zur Teuerung werden. Die Prognose der Fed für die Inflation könne etwas schwächer ausfallen als zuletzt, vermutete die Devisenexpertin am Morgen in einem Kommentar. Die Inflation ist ein wichtiger Indikator für die Geldpolitik der Notenbanken./bek/jha/

