Washington - Der Demokrat Doug Jones hat überraschend die Nachwahl für einen Senatssitz im US-Bundesstaat Alabama gewonnen. Die Niederlage des Republikaners Roy Moore ist eine Ohrfeige für US-Präsident Donald Trump. Dieser gratulierte dem Sieger auf Twitter.

Der Menschenrechtsanwalt Jones lag am späten Dienstagabend nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Urnen um mehrere Tausend Stimmen vor seinem republikanischen Kontrahenten Roy Moore. Der Vorsprung des Demokraten war damit uneinholbar, berichteten in der Nacht zum Mittwoch mehrere US-Medien, darunter die "Washington Post" und das auf den Kongress spezialisierte Medium "The Hill".

Trump gratuliert Jones zum Sieg

US-Präsident Donald Trump gratulierte Jones zum Sieg. Die Republikaner würden in sehr kurzer ...

