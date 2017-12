ASCHHEIM/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bezahl-Dienstleister Wiercard will auch im kommenden Jahr beim operativen Ergebnis deutlich zulegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde 2018 zwischen 510 und 535 Millionen Euro erwartet, teilte das TecDax -Schwergewicht am Mittwoch in Aschheim bei München mit. Im laufenden Jahr will das Unternehmen bis zu 415 Millionen Euro erreichen, am oberen Ende der Spannen rechnet Wirecard somit mit einem Wachstum von knapp 29 Prozent. Von Bloomberg befragte Analysten kalkulieren bei dem Zahlungsabwickler für das kommende Jahr mit einem operativen Ergebnis von 524 Millionen Euro. Wirecard wächst kräftig dank des Online-Shoppingbooms, für den die Bayern die Zahlungen abwickeln. Zudem kauft das Unternehmen immer wieder zu./men/jha/

