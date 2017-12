HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferhersteller Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von guten Geschäften mit Kupferkonzentrat profitiert. Der operative Gewinn vor Steuern stieg 2016/17 um 40 Prozent auf 298 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Konzern am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz legte um 17 Prozent auf 11,04 Milliarden Euro zu. Das war beim Gewinn etwas mehr als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Im vorangegangen Geschäftsjahr hatte noch ein Werksstillstand in Bulgarien dem Konzern zu schaffen gemacht. Neben der wieder laufenden Produktion an dem Standort lieferten auch höhere Raffinierlöhne für Altkupfer, der stärkere US-Dollar sowie das Effizienzprogramm Rückenwind.

Letzteres erreichte laut Unternehmensangaben das Jahresziel von mindestens 30 Millionen Euro Einsparungen. Der Konzern will hier aber nachlegen. "Es bedarf jedoch weiterer Anstrengungen, damit das Programm sein volles Potenzial in den kommenden Jahren entfalten kann", sagte Aurubis-Chef Jürgen Schachler laut Mitteilung. Geplant sind weitere Effizienzmaßnahmen und Investitionen. "Das finanzielle Gesamtziel unserer Strategie sind insgesamt zusätzliche 400 Millionen Euro beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bis zum Geschäftsjahr 2022/23."/mis/men

