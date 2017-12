The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 1IT XFRA CA7543871080 RAVENQUEST BIOMED INC EQ01 EQU EUR N

CA REZ XFRA CA7581072054 REDZONE RESOURCES EQ01 EQU EUR N

CA 1DW XFRA CA9899303007 ZTEST ELECTRONICS INC. EQ01 EQU EUR N

CA XFRA FR0013299575 PIERRE ET VACANC.17-23 CV EQ01 EQU EUR N

CA XFRA FR0013300381 MAISONS D.MONDE 17-23 CV EQ01 EQU EUR N

CA 18M XFRA GB00BYWVDP49 SABRE INSUR. GRP LS-,001 EQ01 EQU EUR N

CA VSO XFRA SE0001057910 SOTKAMO SILVER AB NAM. EQ01 EQU EUR N

CA A39 XFRA SE0010468116 ARJO AB B EQ01 EQU EUR N