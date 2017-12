The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.12.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0134208427 DT. BAHN FIN. 11-17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0189276030 ADECCO GROUP 12-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A12UEZ7 IKB DT.IND.BK.MTN 14/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RQA79 HESSEN SCHA. S.1214 17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2694 BAY.LDSBK.IS. 14/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8AA81 DEKABANK DGZ IHS.S.6131 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2EB1 LB.HESS.THR.CARRARA12F/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2EC9 LB.HESS.THR.CARRARA12G/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3560 HSH NORDBANK IS 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW8VX7 LBBW IS.R.713 BD00 BON EUR N

CA 1BZ2 XFRA DE000A1RE7V0 MS DEUTSCHLAND 17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JQG7 DZ BANK IS.A164 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JQH5 DZ BANK IS. A165 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2JG9 LB.HESS.THR. IHS 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0934 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD01 BON EUR N

CA XFRA US064159BE57 BK NOVA SCOTIA 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0857212244 WORLD BK 12/17 MTN BD01 BON MXN N

CA XFRA XS0943373646 SKB VTMK INTL.I. 13/17FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4N21 LB.HESS.THR.CARRARA06H/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA US45905UVJ05 WORLD BK 16/17 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1365255907 GOLDMAN S.GRP 16/17FLRMTN BD02 BON EUR N