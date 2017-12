FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.063 EUR

G2O XFRA BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD. DL 1 0.042 EUR

XCD XFRA BMG1744V1037 CAFE CORAL HLDGS HD-,10 0.020 EUR

95C XFRA US1438731077 CAROLINA FI.CORP.NE.DL-01 0.042 EUR

AVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.085 EUR

RMT XFRA KYG748071019 REGINA MIR.INTL HLD.DL-01 0.003 EUR

M3AS XFRA DE0007560781 MONEGA BESTINV.EUROPA-A- 0.014 EUR

MCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.531 EUR

LGQI XFRA LU0832436512 MUL-LY.SG G.Q.I.N.UE DE 1.430 EUR

38N XFRA KYG6362E1017 NAMESON HLDNGS LTD HD-,01 0.005 EUR

TY2 XFRA FI0009002471 CITYCON OYJ 0.033 EUR

IC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.170 EUR

STXH XFRA LU1574142243 LY.I.-L.S.EU.600DRUEMHDEO 0.530 EUR

MWZ1 XFRA US59156RBP29 METLIFE N-C PFD C 0.002 %

LGWS XFRA LU1598690169 LYX I.-L.MSCIEMU VA. D-EO 0.460 EUR

LMVF XFRA LU1646360971 MUL-LY.MSCI EMU (DR) DEOD 0.170 EUR