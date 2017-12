FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BDU XFRA FR0000063935 BONDUELLE INH. EO 7

6TY1 XFRA US67552A1088 OCERA THERAPEUT.DL-,00001

1UM XFRA KYG9320L1005 UNION MED.HLTHC.HD-,00001