FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 13.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.12.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED WE KINDLDY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
VAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1,
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.12.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED WE KINDLDY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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