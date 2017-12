DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Dämpfer für US-Präsident Donald Trump: Der Demokrat Douglas Jones hat sich bei der Nachwahl zum US-Senat im Bundesstaat Alabama gegen den von Trump unterstützten repubilkanischen Kandidaten Roy Moore durchgesetzt. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam Jones auf 49,9 Prozent der Stimmen, Moore erhielt 48,4 Prozent. Die Nachwahl gilt als wichtiger Test für Trump. Durch den Sieg des Demokraten verringert sich sein Handlungsspielraum im Kongress: Die Mehrheit der Republikaner im US-Senat schrumpft auf 51 von 100 Sitzen. In Alabama wurde seit 1992 kein Demokrat mehr zum Senator gewählt.

TAGESTHEMA II

Die US-NOtenbank macht sich daran, erneut an der Zinsschraube zu drehen. Ökonomen erwarten einhellig, dass der Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent steigen wird. Es wäre die dritte Zinserhöhung in diesem Jahr und die fünfte nach der Krise. Die US-Währungshüter verbrächten damit etwas, was sie in den beiden vorherigen Jahren nicht geschafft haben - nämlich ihre zu Jahresbeginn aufgestellte Zinsprojektion genau zu erfüllen. Für 2018 hat die Fed drei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Ob der avisierte Zinspfad aber wirklich so umgesetzt wird, ist nicht sicher, denn die Inflation will trotz des sehr engen US-Arbeitsmarkts einfach nicht anspringen. Die Marktteilnehmer werden deshalb die neuen Projektionen der US-Währungshüter zu Zinsen, Inflation und Wachstum genau unter die Lupe nehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

METRO

Nachfolgend die Konsensprognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG* PROG PROG 4Q16/17 ggVj Zahl 4Q15/16 EBITDA vor Sonderfaktoren 408 -24% 2 538 EBIT vor Sonderfaktoren 251 -31% 5 365 Ergebnis nach Steuern vor Sonderfaktoren 104 -48% 2 200 Ergebnis je Aktie vor Sonderfaktoren 0,31 -40% 5 0,52

* Umsatzzahlen bereits bekannt

TUI

Nachfolgend die Konsensprognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 4Q16/17 ggVj Zahl 4Q15/16 Umsatzerlöse 7.239 +7% 3 6.765 EBITA bereinigt 1.109 +6% 3 1.046

Weitere Termine:

07:00 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Verbraucherpreise November (endgültig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj -GB 10:30 Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +1.100 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,3% -EU 11:00 Industrieproduktion Oktober Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj -US 14:30 Realeinkommen November 14:30 Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chefin Yellen, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,25% bis 1,50% zuvor: 1,00% bis 1,25%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 2 Mrd SEK 11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 (offenes Volumen) Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2058 (offenes Volumen) 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2036 im Volumen von 800 Mio GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.662,00 -0,22 Nikkei-225 22.758,07 -0,47 Schanghai-Composite 3.289,00 0,25 DAX 13.183,53 0,46 DAX-Future 13.186,00 0,20 XDAX 13.186,39 0,20 MDAX 26.283,47 0,65 TecDAX 2.517,25 0,35 EuroStoxx50 3.600,35 0,51 Stoxx50 3.208,97 0,90 Dow-Jones 24.504,80 0,49 S&P-500-Index 2.664,11 0,15 Nasdaq-Comp. 6.862,32 -0,19 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,35 -16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start in den Mittwoch rechnen Händler an Europas Aktienbörsen. Der Markt sei auf die USA fixiert, heißt es im Handel. Mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den US-Inflationsdaten gebe es zwei wichtige Ereignisse, dazu gesellten sich nun neue Zweifel am Zustandekommen der US-Steuerreform, weil bei einer Nachwahl der republikanische Senat verloren hat. Kursbewegungen könnte es vor allem bei Aktien von Unternehmen geben, die Zahlen vorlegen. Dazu gehören Aurubis, Inditex, Tui und Metro.

Rückblick: Freundlich - Der fallende Euro stützte. Die Anleger zeigten sich abwartend, aber letztlich doch leicht optimistisch vor den diversen US-Notenbanksitzungen. Mit Blick auf die US-Notenbank decken sich derzeit die Markterwartungen für den Zinsausblick 2018 noch nicht mit der Fed-Projektion von drei weiteren Zinsanhebungen. Unter den Einzelwerten sorgten Übernahmegebote für Kursfantasie. Weil die Unternehmen in Europa bei der billigen Finanzierung das Ende der Fahnenstange sähen, gebe es nun eine Art Zugzwang, hieß es. Für ein Kursfeuerwerk sorgte das Übernahmegebot von Atos für Gemalto. Gemalto schossen um 34,6 Prozent nach oben, Atos gewannen 7,2 Prozent. Unibail-Rodamco fielen um 4,1 Prozent. Der Konzern kauft den australischen Betreiber von Einkaufszentren Westfield. Weil die britischen Einzelhandelskonzerne Marktanteile an Aldi und Lidl verlieren, gaben ihre Kurse nach. WM Morrison verloren 2,2 Prozent, J. Sainsbury 3,7 Prozent. Nach Berichten, wonach Lanxess Interesse an Teilen von Akzo Nobel haben soll, legten Lanxess um 2,5 Prozent zu, Akzo Nobel um 0,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Lufthansa verloren 1,0 Prozent und waren DAX-Schlusslicht. Ein erhöhtes Kursziel von JP Morgan liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs und belastete damit eher. Fraport legten nach Vorlage neuer Verkehrszahlen 1,5 Prozent zu. Die Daten wurden im Handel als "extrem stark" bezeichnet. Die Erholung beim mit Bilanzmanipulationsvorwürfen kämpfenden Möbelhändler Steinhoff ging auf niedrigem Kursniveau weiter. Der Kurs zog um 27,8 Prozent auf 75 Cent an. An der Börse mehren sich die Meldungen, dass Steinhoff mit dem Verkauf von Vermögensteilen vorankommt, um Liquidität zu generieren. K+S schlossen 2,9 Prozent höher, nachdem sich der Konzern und eine Gemeinde auf einen Vergleich wegen der Salzabwasserversenkung geeinigt hatten. SGL schnellten um 9,4 Prozent empor, getrieben von einer Berenberg-Kaufempfehlung. Citigroup stufte dagegen Rocket Internet ab und schickte die Aktie damit 3,7 Prozent gen Süden.

XETRA-NACHBÖRSE

Steinhoff wurden bei Lang & Schwarz nach dem Plus von 28 im Prozent im regulären Handel um weitere 10 Prozent höher gestellt. Axel Springer zeigten sich dagegen kaum davon bewegt, dass sich der Medienkonzern mit TF1 auf einen Verkauf seiner Aufeminin-Anteile geeinigt hat. PVA Tepla zogen um rund 8 Prozent an und SFC Energy um 10 Prozent. Beide Unternehmen hatten nachbörslich Großaufträge vermeldet.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Auch wenn sich vor dem Fed-Entscheid der impulslose Handel fortsetzte, reichte es für neue Rekordstände in Dow und S&P-500. Die Daten zu den Erzeugerpreisen entsprachen den Erwartungen und bewegten die Kurse nicht. Von der erwarteten Zinserhöhung profitierten Banken- und Finanzwerte, die im Schnitt um 1,3 und 1 Prozent zulegten. Versorger, die als Verlierer steigender Zinsen gelten, büßten hingegen 1,7 Prozent ein. Unter den Einzelwerten stiegen Boeing um 2,4 Prozent, nachdem der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm aufgestockt und die Quartalsdividende um 20 Prozent angehoben hatte. 3M fielen um 1,1 Prozent. Der Mischkonzern hat sich für das kommende Jahr zwar eine deutliche Gewinnsteigerung zum Ziel gesetzt und ist auch für das laufende Jahr optimistisch, bei Wachstum und Gewinn das obere Ende der zuvor genannten Zielspannen zu erreichen; alllerdings plant 3M für 2018 auch höhere Investitionen. Comcast stiegen um 2,8 Prozent. Der Kabelkonzern hat kein Interesse mehr an einer möglichen Übernahme von größeren Teilen des Medienkonzerns 21st Century Fox. Die Gespräche des Unterhaltungskonzerns Walt Disney über einen Kauf von Teilen von 21st Century Fox machten derweil weiter Fortschritte, so informierte Personen. Walt Disney erhöhten sich um 0,6 Prozent, 21st Century Fox legten um 1,3 Prozent zu.

Staatsanleihen gaben in Reaktion auf die Erzeugerpreise leicht nach.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 18.48 Uhr EUR/USD 1,1759 +0,2% 1,1738 1,1728 EUR/JPY 133,27 -0,0% 133,28 133,20 EUR/CHF 1,1643 +0,0% 1,1638 1,1635 GBP/EUR 1,1338 -0,0% 1,1345 1,1358 USD/JPY 113,34 -0,2% 113,54 113,58 GBP/USD 1,3333 +0,1% 1,3317 1,3320 Bitcoin BTC/USD 16.712,18 -2,5% 17.146,13 16.974,95

Der Dollar stieg in Reaktion auf die in der Kernrate etwas stärker als gedacht gestiegenen US-Erzeugerpreise, der Euro fiel zeitweise auf 1,1717 Dollar nach Wechselkursen um 1,1773 am Vorabend. Im späten US-Handel erholte er sich etwas auf 1,1740 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch zeigt sich der Dollar etwas leichter, nachdem bei der Nachwahl im US-Staat Alabama der demokratische Kandidat überraschend gewonnen hat. Damit schrumpft die Republikanermehrheit im Senat, womit wiederum das Durchbringen der Trumpschen Steuerreform unsicher geworden ist.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,51 57,14 +0,6% 0,37 +0,9% Brent/ICE 63,95 63,34 +1,0% 0,61 +9,1%

Wohl auch wegen des festeren Dollar machte die Rally am Ölmarkt eine Pause, nachdem eine vorübergehend außer Betrieb genommene Ölpipeline in der Nordsee die Preise auf die höchsten Stände seit 2015 geführt hatte. Die schwere Explosion in einem wichtigen Erdgasverteilzentrum in Österreich befeuerte zwar die Gaspreise, die zeitweise um etwa 20 Prozent anzogen, die Ölpreise profitierten hiervon aber nicht. Im Späthandel erholten sich die Ölpreise dann wieder etwas, nachdem der Branchenverband API seine Lagerdaten veröffentlicht hatte. Sie zeigten einen deutlichen Rückgang der Öllvorräte und einen weniger starken Anstieg der Benzinvorräte. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich zum US-Settlement um 1,5 Prozent auf 57,14 Dollar. Brent gab um 2,1 Prozent auf 63,34 Dollar nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,11 1.243,63 +0,0% +0,48 +8,1% Silber (Spot) 15,74 15,73 +0,0% +0,00 -1,2% Platin (Spot) 879,40 881,50 -0,2% -2,10 -2,7% Kupfer-Future 3,00 3,00 -0,1% -0,00 +18,7%

Gold stand weiter im Schatten der Kryptowährung Bitcoin und wurde zusätzlich vom festeren Dollar gebremst. Im späten Handel zeigte sich die Feinunze gut behauptet bei 1.244 Dollar. Kurz vor der allseits als sicher angenommenen Leitzinserhöhung in den USA bleibe die Nachfrage nach dem zinslos gehaltenen Edelmetall mau, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

IRAN

Der US-Kongress hat die im Rahmen des Atomabkommens mit dem Iran ausgesetzten Sanktionen vorerst außer Kraft gelassen, indem er eine 60-Tage-Frist für die mögliche Wiederinkraftsetzung der Strafmaßnahmen verstreichen ließ

NORDKOREA

Die USA haben sich offen für die Aufnahme direkter Gespräche mit Nordkorea gezeigt. "Wir sind bereit zu einem ersten Treffen ohne Vorbedingungen", sagte Außenminister Rex Tillerson. Bislang hatten US-Vertreter darauf bestanden, dass sich Pjöngjang vor etwaigen Verhandlungen zur Abkehr von der atomaren Rüstung bereit erklärt.

POLITIK EU

Der EU-Gipfel Ende der Woche wird keine Entscheidungen zur Reform der europäischen Währungsunion und zur Migrationsfrage treffen. Wie EU-Ratspräsident Donald Tusk in seinem Einladungsbrief schreibt, soll über beide Punkte nur "offen" diskutiert werden, um Beschlüsse im kommenden Jahr vorzubereiten. Verabschieden soll das Treffen dagegen Schlussfolgerungen zu Sicherheit und Verteidigung und zu einer sozialen Stärkung Europas.

AIRBUS

Airbus-Chef Tom Enders will einem Medienbericht zufolge seinen Vertrag nicht verlängern. Er läuft bis Mai 2019. Ein Airbus-Sprecher bezeichnete den Zeitungsbericht als "reine Spekulation". Es sei "noch keine Entscheidung getroffen worden". Enders steht seit 2012 an der Spitze des europäischen Flugzeugbauers. Dem Figaro zufolge steht sein Verzicht auf ein weiteres Mandat im Zusammenhang mit der Schmiergeldaffäre um Airbus, die seine Stellung geschwächt habe.

AURUBIS

Nachfolgend ein Vergleich der Geschäftsjahreszahlen mit den Konsensschätzungen (in Mllionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG Gj16/17 ggVj Gj16/17 ggVj Gj15/16 Umsatz 11.040 +17% 11.182 +18% 9.475 EBIT 463 +162% 351 +98% 177 Ergebnis vor Steuern 456 +187% 292 +83% 159 Ergebnis n.Steuern - operativ 236 +43% 217 +32% 165 Ergebnis je Aktie - operativ 5,21 +43% 4,87 +34% 3,64 Dividende je Aktie 1,45 +16% 1,61 +29% 1,25

Mit Blick das neue Geschäftsjahr gibt sich Aurubis angesichts vieler Unsicherheiten vorsichtig. "Wir erwarten darum für das laufende Geschäftsjahr ein Ergebnis auf etwa gleichem Niveau wie 2016/17. Aufgrund unserer steigenden Investitionstätigkeit gehen wir zudem von einem leicht niedrigeren operativen ROCE aus", erklärte Vorstandsvorsitzender Jürgen Schachler.

AXEL SPRINGER

hat sich mit Television Francaise 1 (TF1) auf einen Verkauf seiner Aufeminin-Anteile geeinigt. Springer hat eine Option, seine Beteiligung in Höhe von 78,43 Prozent an TF1 für 286 Millionen Euro zu verkaufen.

WIRECARD

will seinen operativen Gewinn im kommenden Jahr erneut kräftig steigern und erwartet das EBITDA in einer Bandbreite von 510 bis 535 Millionen Euro. Für das noch laufende Jahr 2017 stellt Wirecard bisher zwischen 398 und 415 Millionen Euro in Aussicht. Wirecard hatte den Ausblick 2017 Ende Oktober angesichts der starken operativen Geschäftsentwicklung angehoben.

AIR BERLIN

Für den Ferienflieger Niki gibt es nach Aussage des Generalbevollmächtigten der insolventen Niki-Mutter Air Berlin keine Alternative zu einer Übernahme durch die Lufthansa.

PVA TEPLA

hat eine Order für Silizium-Kristallzuchtanlagen über 47 Millionen Euro erhalten, die bis Mitte 2020 stufenweise ausgeliefert werden sollen. Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr einen Auftragseingang von über 150 Millionen Euro nach 70,5 Millionen im Vorjahr.

SFC ENERGY

hat einen Auftrag von der Bundeswehr im Gesamtvolumen von 3,6 Millionen Euro erhalten. Damit sicherte sich der Brennstoffzellenhersteller nach eigenen Angaben einen der größten Einzelaufträge der Unternehmensgeschichte. Das Auftragsvolumen entspreche mehr als 8 Prozent des Vorjahresumsatzes.

INDITEX

hat in den ersten neun Monaten bei steigenden Einnahmen auch mehr verdient. Der Umsatz kletterte um 9,5 Prozent auf 17,96 Milliarden Euro. Der Nettogewinn erreichte 2,34 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 6,2 Prozent. Die Bruttomarge sank leicht auf 57,4 Prozent. Mit den Geschäftszahlen erreichte das Unternehmen weitgehend die Schätzungen der Analysten.

