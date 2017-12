Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts005/13.12.2017/07:45) - Am 6. Dezember fand der bereits 8. INiTS Demo Day statt, bei dem sich insgesamt zwölf universitäre High-Tech-Startups zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit vorstellten. Die Creme de la Creme der Wiener FTI (forschungs- und technologieintensiven) Startups präsentierte sich dabei erstmals im spektakulären Rahmen des Kuppelsaals der TU Wien einer illustren Schar von InvestorInnen, Vertretern innovationsinteressierter Unternehmen, Vertretern aus Wissenschaft und Forschung sowie anderen Mitgliedern des heimischen Startup-Ökosystems. Die Keynote zu dieser hochkarätigen Veranstaltungen hielt mit Frederik Debong ein prominenter INiTS Alumnus, dem mit mySugr im Sommer der wohl spektakulärste Exit eines österreichischen Life Science Startups gelungen war. Debong erzählte dabei seine persönliche Formel für ein erfolgreiches Startup: "Ein Gründerteam ist von einer gemeinsamen Mission getragen, ein bestimmtes Problem zu lösen und kreiert dabei eine Vision. Im Team dürfen dabei nicht alle gleich denken und es soll dabei ruhig 'krachen'." Dass INiTS zum Unternehmenserfolg insofern beigetragen hat, dass die Gründer um mySugr zur richtigen Zeit mit den richtigen Kontakten vernetzt wurden, wollte Debong ebenfalls nicht unerwähnt lassen. Fredrik Debong war überdies Mitglied in einer hochkarätigen Jury, der auch Sabine Fleischmann (Constantia New Business), Karin Kreutzer (AUBMEST Invest GmbH), Nikolaus Futter (Austrian Angel Investors Association), Jörg Kadanik (KK Inkube), Florian Resch (aws Gründerfonds), Philipp Stangl (Pioneers Ventures) und Daniel Zech (SevenVentures Austria) angehörten. Unter den pitchenden INiTS-Startups wurde schließlich von der Jury mit Sonic Catch ein Startup zum Sieger des 8. INiTS Demo Days erkoren, das wohl prototypisch für die INiTS Incubees.ist. Das Jungunternehmen ist sowohl mit einem High-Tech-Produkt als auch mit einem validierten Geschäftsmodell ausgestattet. Sonic Catch entwickelt einen Sensor zur Messung sehr keiner Teilchen in Flüssigkeiten für ein industrielles Umfeld. Der Sensor erfasst dabei mit Hilfe einer so genannten Ultraschallfalle sehr kleine Teilchen und trägt so zu einer genaueren Messung von Prozessen in Industrieanlagen bei. Den Publikumspreis als bestes präsentierendes Startup gewann übrigens "Emma, die flexible Lebensassistenz". Im Anschluss an die Pitches und "Fragen & Antworten-Sessions" konnten sich schließlich Startups und InvestorInnen persönlich kennenlernen und Beteiligungsoptionen abklären. A-propos Beteiligung - INiTS stellte im Rahmen des Demo Days auch sein brandneues Beteiligungsmodell vor und ist damit in der Lage, mit Mitteln der Wirtschaftsagentur Wien "Smart Money" in FTI-basierte Startups zu investieren und diese dadurch noch wettbewerbsfähiger zu machen. Eine Übersicht zu allen pitchenden Startups gibt es hier: http://bit.ly/2B8I9B4 Fotoimpressionen zum Demo Day Nr. 8 sind an dieser Stelle zu finden: http://bit.ly/2AMFlY5 Ein Link zum Live Stream mit Interviews ist hier zu finden: http://bit.ly/2BbDz5h Über INiTS INiTS, Universitäres Gründerservice Wien GmbH hat sich seit seiner Gründung 2002 als der Hightech Inkubator der Stadt Wien und einer der besten akademischen Inkubatoren weltweit etabliert. Mit dem Lean Startup-Ansatz, maßgeschneiderten Beratungsleistungen, erfolgsabhängigen Finanzierungsrunden und einem dicht gesponnenen Partnernetzwerk ist INiTS zur Kaderschmiede leistungsfähiger Startups im österreichischen Startup-Ökosystem geworden. Dies zeigt sich in einem beeindruckenden Track-Record der INiTS-Startups, was sich in überdurchschnittlichen Werten wie Umsatz, Lebensdauer oder Anzahl der Beschäftigten der INiTS Incubees usw. niederschlägt. INiTS ist das Wiener Zentrum des AplusB-Programms des BMVIT und ein Unternehmen der Universität Wien, der Technischen Universität Wien und der Wirtschaftsagentur Wien. Kontakt INiTS: Mag. Erwin Hemetsberger, MBA Leiter Marketing & Kommunikation INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH Maria-Jacobi-Gasse 1 1030 Wien M +43 664 88 58 46 66 E erwin.hemetsberger@inits.at W http://www.inits.at (Ende) Aussender: INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH Ansprechpartner: Mag. Erwin Hemetsberger, MBA Tel.: +43 1 7157267-21 E-Mail: erwin.hemetsberger@inits.at Website: www.inits.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171213005

