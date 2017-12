Der Pharmakonzern will am Standort Wien bis 2021 insgesamt 700 Mio. Euro in die Anlage für biotechnologisch produzierte Wirkstoffe investieren und 500 Arbeitsplätze schaffen.

Entwicklung von Bodenmagnetrührwerken

Parallel zum Basic Engineering des Anlagenbauprojektes in Wien startete Zeta im Herbst 2016 mit der TU Hamburg und Boehringer Ingelheim ein Innovationsprojekt, das die Entwicklung ...

