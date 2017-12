TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch vor der US-Zinsentscheidung uneinheitlich tendiert. So fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,5 Prozent auf 22 758,07 Punkte. Der etwas stärkere Yen belastete. Am Montag hatte der Nikkei noch den höchsten Schlussstand seit 1992 erreicht. Auch der Topix stand am Mittwoch in Japan etwas unter Druck.

Etwas fester als die Handelsplätze in Japan gaben sich die anderen Börsen in Asien. Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, legte um 0,8 Prozent zu. Der Hang Seng stieg noch etwas deutlicher.

An der Wall Street herrschte unterdessen wieder Rekordlaune. Dank der weiterhin guten Stimmung am US-Aktienmarkt hatten am Dienstag sowohl der Dow Jones Industrial , als auch der breiter gefasste S&P 500 neue Höchststände erklommen.

Mit Spannung wird die US-Zinsentscheidung am Mittwochabend erwartet. Zwar sollte die Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um weitere 0,25 Prozentpunkte an den Finanzmärkten weitgehend eingepreist sein. Spannend könnte laut Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank jedoch die Haltung der Notenbanker zur Teuerung werden. Die Prognose der Fed für die Inflation könne etwas schwächer ausfallen als zuletzt, vermutete die Devisenexpertin am Morgen in einem Kommentar. Die Inflation ist ein wichtiger Indikator für die Geldpolitik der Notenbanken./jha/men

