Der Marktführer für kommerzielle Frachtzahlungslösungen erzielt größere Effizienz und Kostensenkungen für den europäischen Frachtgutmarkt

PayCargo LLC, das ein patentiertes Online-Zahlungssystem in der globalen Frachtgutindustrie betreibt und die Abrechnung zwischen Absender und Speditionen über Nacht handhabt, gab heute die offizielle Einführung des Services in Europa durch sein neu gegründetes europäisches Tochterunternehmen, PayCargo Europe B.V., bekannt.

Tweeten: "Das patentierte Online-Zahlungssystem von PayCargo, mit seiner Abrechnungsfunktion über Nacht, steht nun auch der europäischen Frachtgutbranche zur Verfügung."

Mit der derzeitigen Online-Lösung von PayCargo für Luft-, See-, LKW-Fracht und Lagerhäuser können Spediteure Frachtgut schneller, auf sichere, effiziente und kostensparende Weise befördern. PayCargo eliminiert das traditionell ressourcen-intensive System, bestehend aus Anfragen, Ausdrucken, Versand per Post oder Lieferung von Schecks, Banküberweisungen oder Barzahlungen, indem die Mehrheit der Verkäufer das Frachtgut innerhalb einer Stunde nach Erhalt der Nachricht von PayCargo mit der "Zahlungsgenehmigung" freistellt.

Juan Dieppa, COO im Hauptsitz von PayCargo in den USA meinte: "Mit der Unterstützung unserer großen Kundenbasis und unserem globalen Spediteur-Support, ist die Zeit gekommen, um unseren Service rund um die Welt in fracht-zentrierten Orten zu etablieren. Angesichts der Bedeutung des europäischen Frachtgutmarktes und der Position der Niederlande mitten im Zentrum davon, fiel unsere Entscheidung schnell zugunsten Amsterdams aus."

Adriaan Reinders, CEO von PayCargo Europe B.V. ergänzte: "Wir sind stark an Wachstum rund um die Welt interessiert, da ist es nur natürlich, eine Basis in Amsterdam zu haben um die lokalen Frachtgutunternehmen noch besser ur bedienen als dies von unserem Hauptsitz in den Vereinigten Staaten aus möglich ist. Mit diesem neuen Büro zeigen wir unseren amerikanischen Kunden, dass wir ernsthafte Mitspieler in allen Märkten sind und dass sie darauf zählen können, dass wir expandieren, wenn und wo sie uns brauchen."

Über PayCargo

PayCargo ist eine patentierte Online-Zahlungslösung für die See-, Luft-, LKW- und Bahnfrachtbranche. PayCargo bietet elektronische Tools zur Schaffung bedeutender Effizienzen durch die Automatisierung des Zahlungsprozesses. PayCargo hilft Unternehmen in der internationalen Lieferkette, Betriebskosten zu senken, Profite zu steigern, Cash-Flow zu erhöhen und die insgesamte Liquidität drastisch zu verbessern. PayCargo, LLC, verbindet den Käufer und Verkäufer für sofortige Transparenz, um die Zahlungskommunikation zu verbessern und erhebliche Kosteneinsparungen durch Automatisierung und Standardisierung zu erzielen. www.paycargo-eu.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171212006500/de/

Contacts:

PayCargo Europe B.V.

Adriaan Reinders, CEO

+31 683 677096

areinders@paycargo-eu.com