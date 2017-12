Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. unterzeichnet definitives Abkommen mit Lovell Drugs für Apothekeninitiative zum Vertrieb von medizinischem Cannabis

Maricann Group Inc. unterzeichnet definitives Abkommen mit Lovell Drugs für Apothekeninitiative zum Vertrieb von medizinischem Cannabis

Erstes Rezept wurde am 1. Dezember 2017 eingelöst

Maricann Group Inc. (CSE: MARI; OTCQB: MRRCF, FRANKFURT: 75M) ("Maricann" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Lovell Drugs Limited ("Lovell Drugs"), Ontarios ältester Apothekenkette, ein definitives Abkommen geschlossen hat, um der exklusive Lieferant von medizinischem Cannabis an ihre Apotheken zu sein.

Lovell Drugs wird in Partnerschaft mit Maricann hinsichtlich des medizinischen Cannabis ein Schulungs- und Zugangsprogramm für ihre Apotheker und angeschlossene Gemeindeärzte einführen, das die Beratung und die Verschreibung von medizinischem Cannabis an ihre Patienten erleichtert. Maricann wird Rezepte von Lovell Drugs Patienten direkt einlösen gemäß der bestehenden "Access to Cannabis for Medicinal Purposes Regulations" (Vorschriften für den Zugang zu medizinischem Cannabis). Lovell Drugs hat bereits mit dem Vertrieb von Maricanns Cannabis-Produkten an ihre Patienten begonnen. Das erste Rezept wurde am 1. Dezember 2017 registriert und eingelöst.

Lovell Drugs ist eine gut etablierte Ressource für Gemeindeärzte und ideal positioniert, um Patienten über medizinisches Cannabis zu unterrichten und zu beraten, um den entsprechenden Zugang, Schulung und klinische Aufsicht zu gewährleisten. "Die professionelle Polypharmazie-Kenntnis der Apotheker macht sie zum Behandlungsstandard für alle Patienten. Wir glauben, dass unsere medizinische Cannabis-Initiative zum direkten Vertrieb von Cannabis an Patienten mit den Apothekern als ihre primäre Beratungs- und Informationsquelle der bessere Weg ist," sagte Ben Ward, CEO von Maricann. "Bis den Apothekern erlaubt wird, Cannabis-Produkte direkt an Patienten abzugeben, wie es mit allen anderen Arzneimitteln der Fall ist, glauben wir, dass dieses Vertriebsmodell eine effektive Zwischenlösung bieten wird."

Lovell Drugs Apotheker sind vertrauenswürdige Heilberufler, die ihren Patienten Dienstleistungen anbieten wie z. B. ambulante Behandlungen, MedsChecks, Blutdruckmessungen, Cannabis-Beratungs- und Informationssitzungen.

Das Abkommen läuft über vier Jahre mit einer Option zur Verlängerung für weitere drei Jahre falls das die Parteien gegenseitig vereinbaren. Gemäß der Konditionen des Abkommens wird Lovell Drugs einen Prozentanteil von Maricanns Verkaufseinnahmen erhalten, die durch die erworbenen und von Lovell Drugs Apotheken versorgten Patienten generiert werden. Als Teil der Entwicklung des medizinischen Cannabis-Informationsinhalts hat Maricann eingewilligt, eine Unterstützung in Höhe von 15.000 Dollar für Initiativen zur Verfügung zu stellen, um die Weiterbildung der Mitarbeiter von Lovell Drugs und ihre Patienten zu unterstützen.

Die Unterzeichnung dieses definitiven Abkommens mit Lovell Drugs baut auf Maricanns vertiefender Beziehung zu Apotheken in ganz Kanada durch ihre ähnliche Ausbildung und gemeinsamen Vertriebsinitiativen auf und erhöht den Behandlungsstandard für Patienten durch die vertrauenswürdigsten Heilberufler in Nordamerika, die Apotheker.

Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite: www.maricann.com.

Für weitere Informationen:

Benjamin Ward CEO Tel. 289-288-6284 ir@maricann.ca Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274

