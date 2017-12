- Ein neues japanisches Rollenspiel kommt auf den Markt -



Tokio (ots/PRNewswire) - NTT Resonant Inc. veröffentlichte am 7. Dezember 2017 das Rollenspiel "RagnaQuest" im App Store und Google Play in 29 Ländern.



Mit RagnaQuest kannst du in eine charmante nordische Geschichte voller Abenteuer, Komik und Walküren einzutauchen. Kämpfe an der Seite von Hunderten Göttern und mythischen Helden in Echtzeitkämpfen und stelle dich gegen das Schicksal, um die Götter und die Welt zu retten.



(Bild 1: http://prw.kyodonews.jp/img/201712058725-O1-ot3aJbxu)



(Bild 2: http://prw.kyodonews.jp/img/201712058725-O2-Jo23o5dY)



RagnaQuest erzielte bei seiner Veröffentlichung in Japan mit 6 Millionen Downloads einem überwältigenden Erfolg und ist jetzt im App Store und bei Google Play zum Download verfügbar.



Über RagnaQuest Entdecke eine verrückte und ernste Welt! Noch nie zuvor hast du Götter so gesehen. Erlebe eine komödiantische und dramatische Geschichte, die auf Mythologie aus der ganzen Welt basiert und in der du Hunderten von Charakteren begegnest. Baue deine eigene Gruppe auf und führe sie zum Sieg.



- Was mach RagnaQuest so besonders? (1) Es ist einfach, damit anzufangen, aber schwer es sein zu lassen. Erteile deinen Einheiten Befehle und überwältige herausfordernde Feinde. (2) Lerne deine Lieblingsmythen in einem ganz neuen Licht kennen. Götter und mythische Helden erscheinen als charmante und unvergessliche Charaktere. (3) Es ist aber nicht alles nur niedlich. Tauche in eine weitläufige Geschichte über Schicksal und Heldentum ein, die sich über ganze Reiche erstreckt.



- Befehlseingabe Kampfsystem Kämpfe werden in Echtzeit ausgetragen. Ändere deine Befehle im Handumdrehen, um sie an die jeweilige Situation anzupassen. Mächtige Magie, knallige Finisher, heilende Zaubersprüche - alles, was du an rundenbasierten RPGs liebst, findest du in einem leicht verständlichen Kampfsystem. Zahlreiche Einheiten haben ihre eigenen, einzigartigen Befehle. Zerschmettere deine Feinde mit gottähnlichen Fähigkeiten wie Gungnir, Star Blaze und Tri-Feather.



Story des Spiels



Im Lande Asgard, wo die Götter leben, ist der beliebteste Job von allen, jener der Walküre - Kriegerinnen, die unter Allvater Odins direktem Kommando dienen. Du bist als brandneue Walküre nach Walhalla gekommen, um deine allererste Mission anzunehmen. Erkunde die weite Welt in den Zweigen des Weltbaumes Yggdrasil, während du an der Seite von bekannten nordischen Göttern wie Freyja, Thor und Loki kämpfst, um die Götterdämmerung, Ragnarok, in diesem weitläufigen Fantasy-Abenteuer aufzuhalten. Ergreife dein Schwert und stelle dich gegen das Schicksal, um die Götter und die Welt zu retten.



So kannst du das Spiel herunterladen Suche im App Store oder bei Google Play nach RagnaQuest und lade das Spiel herunter. Du kannst das Spiel unter nachstehenden Links auch direkt herunterladen: App Store: https://itunes.apple.com/app/id1308110535?mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ragnaq uest.zigzagame (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ragnaquest.zigzagame)



Gebiet: 29 Länder - Nordamerika: Vereinigte Staaten, Kanada - Europa: Deutschland, Vereinigtes Königreich, Irland, Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Spanien, Portugal, Schweden, Dänemark, Norwegen, Luxemburg, Polen, Griechenland, Tschechische Republik, Finnland, Ungarn, Zypern - Mittlerer Osten: Türkei - Asiatisch-pazifischer Raum: Australien, Neuseeland, Singapur, Indonesien, Thailand



Preis: KOSTENLOSER Download



(*In-App-Käufe: z. B. US$ 0,99 oder mehr, 1,09 Euro oder mehr) Dieses Spiel bietet optionale In-App-Käufe, mit denen du dein Spielerlebnis weiter verbessern kannst.



Kompatible Geräte: - iPhone/iPad (App Store) Dieses Spiel wurde so konzipiert, dass es mit Geräten kompatibel ist, die iOS 8.0 und höher verwenden. 1) Auf einigen Geräten kann die App unter Umständen nicht laufen. Geräte, die iOS 8.0 oder höher nicht verwenden, werden nicht unterstützt. Vielen Dank für dein Verständnis. 2) Dieses Spiel bietet optionale In-App-Käufe, mit denen du dein Spielerlebnis weiter verbessern kannst. 3) iPhone/iPad und App Store sind Warenzeichen von Apple Inc.



- Android-Geräte (Google Play) Dieses Spiel wurde so konzipiert, dass es mit Geräten kompatibel ist, die Android 4.4 und höher verwenden. 1) Auf bestimmten Geräten kann die App unter Umständen nicht laufen. Geräte, die Android 4.4 oder höher nicht verwenden, werden nicht unterstützt. Vielen Dank für dein Verständnis. 2) Dieses Spiel bietet optionale In-App-Käufe, mit denen du dein Spielerlebnis weiter verbessern kannst. 3) Android und Google Play sind Warenzeichen von Google Inc.



Über NTT Resonant Inc.



NTT Resonant ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der NTT-Gruppe, die zu den weltweit größten IKT-Unternehmen (Informations- und Kommunikationstechnologie) gehört. NTT Resonant hatte seinen Ursprung in dem Entwicklungsteam, das in Japan der Vorreiter bei der Internet-Suche war. Auf dem Kerngeschäft aufbauend, das das Internetportal "goo" betreibt, hat NTT Resonant verschiedene Internetdienste entwickelt und das Know-how und die neuen Technologien des Unternehmens eingesetzt, um Lösungen für Firmenkunden bereitzustellen.



RagnaQuest (C) Clover Lab, Inc. /ZigZaGame, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



OTS: NTT Resonant Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111575 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111575.rss2



Pressekontakt: Naoto Narita Tsutomu Maenishi Öffentlichkeitsarbeit NTT Resonant Inc. Tel.: +81-3-6703-6250 E-Mail: pr@nttr.co.jp