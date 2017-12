FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen technischer Probleme hat am Mittwochmorgen an der Terminbörse Eurex bislang kein Handel stattgefunden. Betroffen seien sämtliche dort gehandelten Produkte sowie auch das Xetra-System, sagte ein Eurex-Sprecher. Die Börse will die Marktteilnehmer "zeitnah" über die Dauer des Ausfalls informieren. Ob der Xetra-Handel um 9 Uhr eröffnet wird, könne er im Moment noch nicht sagen./bek/stk

AXC0074 2017-12-13/08:39