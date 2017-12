Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Teuerung in Deutschland hat sich im November wie erwartet etwas beschleunigt. Das Statistische Bundesamt (Destatis) bestätigte am Mittwoch vorläufige Berechnungen, wonach die Jahresinflation bei den Verbraucherpreisen auf 1,8 (Oktober: 1,6) Prozent stieg und die Monatsrate 0,3 Prozent erreichte, nachdem sie im Vormonat stagniert hatte. Dies entsprach auch den Erwartungen der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte.

Ohne Berücksichtigung der Preise von Energie und Nahrungsmitteln betrug die Inflationsrate im November 1,5 bzw 0,3 Prozent.

Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland stieg um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 0,3 Prozent zum Oktober. Auch die vorläufigen Ergebnisse für den HVPI wurden somit bestätigt. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Für Lebensmittel mussten die Verbraucher 3,2 Prozent mehr bezahlen als vor einem Jahr. Teurer waren vor allem Speisefette und Speiseöle (plus 17,8 Prozent) und Molkereiprodukte (plus 11,1 Prozent) sowie Obst (plus 4,1 Prozent), während die Preise von Gemüse um 3,2 Prozent sanken.

Energie verteuerte sich um 3,7 nach lediglich 1,2 Prozent im Oktober, wobei insbesondere für leichtes Heizöl mit 15,1 Prozent deutlich mehr bezahlt werden musste. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätte die Jahresinflation bei 1,7 Prozent gelegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/smh/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2017 02:12 ET (07:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.