Zum siebten Mal in Folge kürten die Experten des Fachmagazins connect die Telekom zum Testsieger des großen Mobilfunknetztests. Die Telekom liefere sowohl beim Telefonieren als auch beim Surfen im Internet die besten Gesamtergebnisse. "Telekom ist Testsieger 2018 und konnte sich gegenüber dem Vorjahr erneut steigern", so das Fazit des Fachmagazins. Der Test von connect ist nach Angaben des DAX-Konzerns bereits der dritte Test in diesem Jahr, aus dem die Telekom als Sieger hervorgehe. Bereits die Untersuchung der Stiftung Warentest vom Jahresanfang wie auch der unlängst veröffentlichte Netztest der Fachzeitschrift Chip hätten der Deutschen Telekom die beste Mobilfunk-Netzqualität attestiert.

In Sachen Glasfaser sieht sich die Telekom ebenfalls auf einem guten Weg. Statt 30.000 sollen in diesem Jahr 40.000 neue Glasfaserkilometer hinzukommen.

