Bitcoin, (BTC/USD) die weltweit gefragteste Kryptowährung, fällt an der in Luxemburg ansässigen Bitstamp Exchance um fast -2% auf 16.300 $, nach dem am Dienstag das neue Rekordhoch bei 17.428 $ gebildet wurde. Der Bitcoin ist auf dem Weg die 20.000 $ Marke zu testen, während die Transaktionsgebühren, die Margins und die Verarbeitungszeiten im Zuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...