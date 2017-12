Rosenheim (ots) - Die Digital Metering Platform (DMP) stößt auf großes Interesse auf der Fachmesse HeiKo 2017. EAD Energieabrechnungs-Systeme GmbH schafft mit der innovativen OMS-Software-Lösung DMP mehr Komfort, Flexibilität und Effizienz bei der Heizkostenabrechnung. Abrechnungsdienste, Verwalter und Mieter sind begeistert.



Pünktlich zur Fachmesse HeiKo 2017 in Kassel, dem Fachkongress für unabhängige Heizkostenabrechnungsunternehmen, hat EAD seine neu entwickelte innovative OMS Software-Lösung DMP vorgestellt. Abrechnungsunternehmen profitieren stark von der DMP. Sie können ihre Wertschöpfungskette bei der Montage, Ablesung und Abrechnung effizienter gestalten und Mietern und Verwaltern mehr Komfort und Flexibilität bieten.



Mit Hilfe der innovativen DMP und deren Apps können Abrechnungsunternehmen jetzt ganz bequem die Zählerstände der OMS-fähigen Messgeräte ihrer Liegenschaften empfangen und sogar bidirektional Daten senden. Dies ermöglicht z.B. ganz neue Serviceangebote rund um das Gerätemanagement wie z.B. Fernwartung und Diagnose. Die DMP-App Ablesung unterstützt hierbei die manuelle und funkbasierte Zählerstanderfassung. Der Montageprozess der Messgeräte wird durch die DMP-App Heizkörpererkennung digital unterstützt und kann damit effizienter und ohne manuelle Übertragungsfehler erfolgen.



Die DMP kann unkompliziert ganz ohne Wechsel der bestehenden Abrechnungssoftware eingesetzt werden, denn die Daten werden über Standardschnittstellen übertragen. Genial ist dabei, dass die innovativen DMP-Apps viele Service-Programme anderer Gerätehersteller ersetzten und Abrechnungsunternehmen damit weniger in Software, Hardware und Schulung investieren müssen. Auch beim Geräteeinkauf ist mehr Flexibilität möglich, denn die DMP und ihre Apps unterstützen viele OMS-fähigen Messgeräte. So können Messdienstunternehmen mit Hilfe der Digital Metering Platform und den dazugehörigen Apps den Zählerpark ihrer Liegenschaften flexibel und interoperabel betreiben. Auch die Umsetzung von EU-Richtlinien wie z.B. die Bereitstellung unterjähriger Verbrauchsinformation für Mieter und eine nicht aufzuhaltende Digitalisierung können effizienter bewerkstelligt werden.



Mit Unterstützung der innovativen DMP-Apps und den hochmodernen OMS-Messgeräten verspricht sich EAD, mehr Wettbewerb bei den marktbeherrschenden Submetering-Unternehmen zu schaffen. Genau dies wird auch in dem jüngst veröffentlichten Ergebnisbericht der Sektoruntersuchung "Submetering" des Bundeskartellamts gefordert.



Die Einsatzmöglichkeiten der DMP und deren Apps sind leicht verständlich im Video "Digital Metering Platform" zu sehen. https://youtu.be/uhPXSjhAyB0



Einige Informationen über EAD Systeme:



Die EAD Energieabrechnungs-Systeme GmbH ist seit 1989 erfolgreich auf dem Gebiet der Softwareentwicklung für Energieabrechnungsunternehmen tätig.



EAD Systeme ist unabhängig und bietet seine Dienstleistung selbstständigen Unternehmen an, die als Hauptprodukt eine rechtssichere und übersichtliche Energieabrechnung mit ihren Programmen erstellen möchten. Der Hauptsitz der EAD Systeme ist in Stephanskirchen bei Rosenheim.



Geschäftsführer der EAD Systeme GmbH, Herr Dipl. Ing. Georg Eutermoser, ist seit vielen Jahren im Dienstleistungssektor mit Energieabrechnungen tätig. Seine Kenntnis der Abrechnungssysteme und die Erfahrung eines Teams von Softwareentwicklern und Spezialisten steckt in allen Produkten der EAD.



Die EAD Systeme GmbH ist seit über 25 Jahren am Markt und in Sachen Heizkostenabrechnung tätig.



An der Entwicklung und am Support der Hard- und Software arbeiten derzeit mehr als 20 Vollzeitkräfte und mehrere Teilzeitkräfte.



Durch die Nähe zum hauseigenen Abrechnungsdienst wird die Entwicklung massiv gefördert, so dass alle Programmteile sehr praxisnah sind. Weitere aktuelle Informationen im Web unter http://www.ead-systeme.de



