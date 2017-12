Investoren rechnen fest damit, dass die Chefin der US-Notenbank am Abend eine weitere Zinserhöhung verkünden wird - und die EZB am Donnerstag keine geldpolitischen Änderungen vollzieht. Für den Dax heißt das: wenig Bewegung.

Am deutschen Aktienmarkt warten Börsianer zur Wochenmitte auf wegweisende Impulse aus Amerika. Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Aktienindex am frühen Mittwochmorgen leicht im Minus bei 13.165 Punkten. Am Dienstag hatte er 0,5 Prozent fester bei 13.183,53 Punkten ...

