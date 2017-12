Wenn es in den Innenstädten brechend voll wird und zuhause langsam der Christbaumschmuck ausgepackt wird, setzt man sich in den großen Banken zusammen und überlegt sich das das kommende Jahr wohl an den Finanzmärkten bereit hält. Wir selektieren die vielen Analysen die täglich in unseren Mail-Fächern landen für Sie und stellen nahezu täglich einzelne Einschätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...