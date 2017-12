Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ProSiebenSat1 -0,85% auf 28,55, davor 7 Tage im Plus (7,77% Zuwachs von 26,72 auf 28,8), Aurelius -0,53% auf 56,25, davor 6 Tage im Plus (4,92% Zuwachs von 53,9 auf 56,55), Deutsche Boerse -0,66% auf 99,23, davor 6 Tage im Plus (7,17% Zuwachs von 93,21 auf 99,89), Telecom Italia 0% auf 0,76, davor 6 Tage im Plus (8,88% Zuwachs von 0,7 auf 0,76), Zalando -0,15% auf 45,775, davor 6 Tage im Plus (7,06% Zuwachs von 42,82 auf 45,84), Epigenomics +4,38% auf 3,769, davor 6 Tage im Minus (-10,82% Verlust von 4,05 auf 3,61), Nasdaq -0,16% auf 6383,65, davor 5 Tage im Plus (2,08% Zuwachs von 6263,7 auf 6393,89), Alphabet-A -0,3% auf 1048,77, davor 5 Tage im Plus (3,96% Zuwachs von 1011,87 auf 1051,97), First Solar -1,63% auf 68,91, davor 5 Tage im Plus (22,32%...

