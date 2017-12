Der DAX steht bei über 13.000 Punkten. Die Kryptowährung Bitcoin lässt Menschen auf der ganzen Welt von einem Leben in Reichtum träumen. Egal wo man hinschaut, es scheint, Geld liegt unbeobachtet auf der Straße und unermesslicher Reichtum wartet hinter der nächsten Straßenecke.



Aber ganz egal ob es um Bitcoins, Ethereum oder langweilige Unternehmensbeteiligungen (Aktien) geht: Du solltest wirklich niemals Aktien oder Kryptowährungen auf Pump kaufen.

Beim Kauf auf Kredit explodiert das Risiko

Steigende Kurse bieten eine große Gefahr. Die Entwicklung der Vergangenheit wird in die Zukunft projiziert und kurzerhand wird überschlagen, mit wie viel Einsatz man in welcher Zeit zum Millionär wird ....

