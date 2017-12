Wenn die klassische Lebensversicherung nichts mehr abwirft, muss eben eine Alternative her. Das denken sich viele Anleger derzeit und lassen sich auf fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherungen ein.



Die langfristigen Folgen für das eigene Vermögen sind verheerend, denn am Ende bleibt der Großteil des Gewinns bei den Versicherern selbst. Doch man kann mit einfachen Mitteln Abhilfe schaffen.

Anbieter verschlingen weit mehr als die Hälfte der Rendite

Klar will kaum jemand mehr ein klassische Lebensversicherung abschließen, schließlich sind die mikroskopisch kleinen Zinsen auch schon in der Versicherungsbranche angekommen. Die Zeiten, in denen man für geduldige Kapitalbindung mit satten Zinsen belohnt wurde, ...

