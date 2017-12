Zürich - Die Sammelstiftung Vita investiert ab Frühjahr 2018 in Bazenheid (SG) in ein Wohnprojekt für die Zeit nach der Pensionierung. Es entstehen 40 altersgerechte Kleinwohnungen, die mit der Altersvorsorge finanzierbar sein sollen, sowie 72 Pflegeplätze.

Künftig werden Pensionierte den Wohnungsmarkt stärker prägen als bisher, so die Studie «Demografie und Wohnungswirtschaft» vom Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ). Gefragt sind Kleinwohnungen, die mit der Altersvorsorge finanzierbar sind. Hier setzt die Strategie der Sammelstiftung Vita an: bezahlbaren Wohnraum mit Service für die Zeit nach der Pensionierung anbieten. Die teilautonome Sammelstiftung Vita investiert verstärkt in die Anlagegruppe «Wohnen im Alter Schweiz» - ein Anlagesegment mit soliden Wachstumsaussichten. Mit diesen Investitionen ist es jedoch nicht getan: «Unser Anliegen ist es, die Gemeinden in ihrem Versorgungsauftrag gezielt zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen sowie weiteren lokalen Partnern bedarfsgerechte Angebote zu konzipieren», so Doris Neuhäusler, Projektleiterin Strategische Immobilienprojekte bei der Sammelstiftung Vita.

Betreutes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...