FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch teils verspätet in den Handel gegangen. An der Terminbörse Eurex war es zu technischen Problemen gekommen, die auch den Futurehandel am Anleihemarkt betrafen. Nach Behebung der Probleme ging der richtungweisende Euro-Bund-Future am Morgen mit einem leichten Plus in den Handel. Er lag zuletzt bei 163,39 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel geringfügig auf 0,30 Prozent.

Der Mittwoch steht klar im Zeichen der amerikanischen Geldpolitik. Am Abend wir die US-Notenbank Fed vermutlich ihre dritte Zinsanhebung in diesem Jahr verkünden. So lautet zumindest die Erwartung zahlreicher Fachleute. Für Anleger und Analysten entscheidender dürfte der geldpolitische Ausblick auf das kommende Jahr sein. Bisher geht der Markt von ein bis zwei Zinsanhebungen aus, die Fed signalisiert aktuell drei Anhebungen./bgf/tos/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0095 2017-12-13/09:33