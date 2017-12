Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der internationale Anbieter digitaler Finanztechnologie, ermöglicht ab sofort die Kreditkartenakzeptanz für Afrikas größten Online-Reisevermittler Travelstart. Damit können Travelstart-Kunden Flüge, Hotels, Mietwagen und komplette Reisen online schnell und einfach bezahlen.



Travelstart wurde 1999 in Schweden gegründet und konzentriert sich seit 2006 von Südafrika aus auf Schwellenmärkte, vor allem Afrika und den Mittleren Osten. Das Portal bietet Nutzern einen Echtzeit-Zugriff auf Tausende von Flügen. Monatlich nutzen zwei Millionen User aus 16 Ländern die Angebote des Buchungsportals.



Aktuelle Zahlen zeigen, dass Afrika zunehmend zu einem attraktiven Tourismusziel wird. Mit einem jährlichen Zuwachs von rund 6,5 Prozent erreichte die Gesamtzahl der internationalen Touristen in Afrika im ersten Halbjahr 2017 bereits 18,6 Millionen Besucher. Darüber hinaus zieht Afrika eine junge, Internet-affine Zielgruppen an, die an Abenteuerreisen und Ökotourismus interessiert ist. Millennials, die ihre Reisen online recherchieren, buchen und bezahlen, bilden einen wichtigen Teil des Kundenstamms von Travelstart. Durch die Zusammenarbeit mit Wirecard stärkt Travelstart die Verbindung zu dieser Zielgruppe mit modernen digitalen Kreditkartenzahlungen.



"Durch die Partnerschaft mit Travelstart ermöglichen wir den Kunden flexible, schnelle und sichere Lösungen für die Bezahlung ihres Urlaubs. Wir freuen uns, im Rahmen der Zusammenarbeit in einem dynamischen Markt wie Afrika allen Reisenden mit unseren Zahlungslösungen entscheidenden Mehrwert zu bieten", sagt Jan Rübel, Head of Sales Travel and Transport bei Wirecard.



Lasse Vinther, Corporate Development bei Travelstart, ergänzt: "Als One Travel Agency in Afrika und im Nahen Osten sind wir mit zunehmender Komplexität von Zahlungsprozessen konfrontiert. Diese müssen schnell und unkompliziert sein und gleichzeitig die höchstmöglichen Verschlüsselungsstandards erfüllen, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Wir freuen uns daher besonders, mit Wirecard einen Partner gefunden zu haben, der diese Anforderungen in vollem Umfang erfüllt."



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Travelstart:



Travelstart wurde 1999 in Schweden gegründet und startete 2006 in Südafrika, um sich auf die Marktchancen für Schwellenländer zu konzentrieren. Travelstart reagiert auf die Komplexität des afrikanischen Reisemarkts durch den direkten Zugriff auf das lokale Angebot und bietet Lösungen von Sprach- und Währungsproblemen sowie vielfältige Zahlungsmethoden. Neben seiner Technologieplattform, die den Anforderungen von Reisebuchern auf mobilen Geräten und Desktop-Geräten gerecht wird, ist Travelstart stolz darauf, seinen Kunden ein außergewöhnliches Serviceerlebnis zu bieten. Travelstart bietet Reisenden einen Echtzeit-Zugriff auf Tausende von Flügen von allen Fluggesellschaften und bedient monatlich 2 Millionen Nutzer in 16 Ländern. Travelstart hat Büros in Kapstadt, Dubai, Istanbul, Lagos, Kairo und Dar es Salaam. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.travelstart.com.



OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060



Pressekontakt: Wirecard-Medienkontakt: Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com



Travelstart-Medienkontakt: Travelstart Russell Jarvis Tel.: +2721 468 4306 E-Mail: russell@travelstart.com