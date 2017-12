Frankfurt - Im Vorfeld der US-Notenbanksitzung zeigte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) geschwächt, so die Analysten der Helaba.Die positive ZEW-Umfrage zur aktuellen Lage habe für Abgabedruck gesorgt. Der richtungslose Handel der letzten Woche setze sich aber per saldo fort. Die technische Indikatorenlage trübe sich ein, wenngleich MACD, DMI und Stochastik noch im Kauf stünden. Zudem sei der Oktober-Aufwärtstrend noch intakt. Vonseiten des ADX und des Kursmomentums seien die Vorgaben als positiv einzustufen. Der erste Widerstand liege am Kontrakthoch bei 163,78. Darüber bestünden weitere Hürden bei 163,92 und bei 164,52. Unterstützungen würden die Analysten bei 163,17 und bei 162,79 lokalisieren.

