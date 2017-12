Frankfurt - Der Markt für Unternehmensanleihen zeigt unverändert eine beachtliche Resistenz gegenüber europäischen und globalen Risiken, so die Analysten der DekaBank.Dies liege einerseits an der guten Konjunkturentwicklung, die seit einiger Zeit Umsätze und Gewinne europäischer Unternehmen kontinuierlich steigen lasse. Andererseits stütze das Anleihekaufprogramm der EZB, mit dem der Markt für Corporate Bonds aus der Eurozone zunehmend ausgedünnt werde. Da Investoren in der Folge gezwungen würden, auf andere Anlagen auszuweichen, würden auch Unternehmensanleihen von außerhalb des Euroraums oder solche profitieren, die wegen zu hoher Risiken von der EZB gemieden würden. Auch ab Januar sollten laut Draghi Unternehmensanleihen weiterhin in beachtlichem Ausmaß gekauft werden. Die Risikoaufschläge dürften daher noch für geraume Zeit niedrig bleiben. (Ausgabe Dezember 2017 / Januar 2018) (13.12.2017/alc/a/a)

