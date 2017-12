Wien - In den USA steht heute Abend die Zinsentscheidung des FOMC an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Eine Anhebung der Leitzinsspanne um 25 BP auf 1,25 bis 1,50% gelte als nahezu sicher. Die Marktteilnehmer würden daher vor allem auf etwaige Veränderungen des Pfads der Leitzinsprojektion achten. Zuletzt hätten diese drei Zinsschritte für 2018 und drei weitere für 2019 angedeutet. Eine Reduktion der Zahl der erwarteten Zinsanhebungen wäre wohl als "taubenhaftes" Signal zu werten. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden jedoch nicht mit einer Abflachung des Leitzinspfades rechnen.

