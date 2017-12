NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Metro AG nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Begünstigt von Immobiliengewinnen habe der Lebensmittelhändler im vierten Geschäftsquartal beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das für das Geschäftsjahr 2017/18 angepeilte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 10 Prozent ohne Wachstum aus Geschäften mit Immobilien erscheine auf den ersten Blick optimistisch./ajx/jha/

Datum der Analyse: 13.12.2017

ISIN DE000BFB0019

AXC0103 2017-12-13/09:57