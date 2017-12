Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Teuerung in Deutschland zieht im November wie erwartet an

Die Teuerung in Deutschland hat sich im November wie erwartet etwas beschleunigt. Das Statistische Bundesamt (Destatis) bestätigte am Mittwoch vorläufige Berechnungen, wonach die Jahresinflation bei den Verbraucherpreisen auf 1,8 (Oktober: 1,6) Prozent stieg und die Monatsrate 0,3 Prozent erreichte, nachdem sie im Vormonat stagniert hatte. Dies entsprach auch den Erwartungen der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte. Ohne Berücksichtigung der Preise von Energie und Nahrungsmitteln betrug die Inflationsrate im November 1,5 bzw 0,3 Prozent.

Demokrat Jones gewinnt Senats-Nachwahl in Alabama

Dämpfer für US-Präsident Donald Trump: Der Demokrat Douglas Jones hat sich bei der Nachwahl zum US-Senat im Bundesstaat Alabama gegen den von Trump unterstützten republikanischen Kandidaten Roy Moore durchgesetzt. Trump gratulierte Jones am Dienstag (Ortszeit) zu dessen "hart erkämpftem" Sieg. Der ultrakonservative Republikaner Moore steht im Verdacht, früher Minderjährige sexuell belästigt zu haben. Seine Niederlage erkannte er zunächst nicht an.

USA offen für Beginn direkter Gespräche mit Nordkorea

Die USA haben sich offen für die Aufnahme direkter Gespräche mit Nordkorea gezeigt. "Wir sind bereit zu einem ersten Treffen ohne Vorbedingungen", sagte Außenminister Rex Tillerson am Dienstag in Washington. Zugleich bekräftigte er, dass die USA Pjöngjang am Besitz von Atomwaffen hindern wollen. Während Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un den Aufstieg zur "stärksten Atommacht" der Welt beschwor, kehrte ein ranghoher UN-Vertreter nach eigenen Angaben mit positiven Signalen aus Pjöngjang zurück.

US-Kongress lässt Iran-Sanktionen außer Kraft

Der US-Kongress hat die im Rahmen des Atom-Abkommens mit dem Iran ausgesetzten Sanktionen vorerst weiter außer Kraft gelassen. Am Dienstag ließ der Kongress eine 60-Tage-Frist für die mögliche Wiederinkraftsetzung der Strafmaßnahmen tatenlos verstreichen. Dies bedeutet, dass sich am Status Quo bis auf Weiteres nichts ändert

Aktivisten: 2.000 Kinder in griechischen Flüchtlingslagern vor Winter in Gefahr

Mehr als 2.000 unbegleitete Kinder sind laut einem Bericht von zwölf Nichtregierungsorganisationen angesichts des nahenden Winters in griechischen Flüchtlingslagern in akuter Gefahr. Der chronische Mangel an geeigneten Unterkünften sei nur eines der vielen Probleme bei der Versorgung Geflüchteter, erklärten die Organisationen, darunter Oxfam und Care, am Mittwoch in Berlin. "Das Elend, das hier seit über zwei Jahren herrscht, muss endlich enden", erklärte ein Oxfam-Vertreter.

CDU-Wirtschaftspolitiker Linnemann für ernsthafte Gespräche über große Koalition

Vor dem Treffen der Spitzen von Union und SPD hat der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann ernsthafte Gespräche über die Bildung einer erneuten großen Koalition gefordert. Ideen wie eine Kooperationskoalition funktionierten nicht, sagte Linnemann am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin. "Wenn man sich heute Abend trifft, muss herauskommen, dass man wirklich ernsthaft den Versuch macht, dass man es wirklich will."

Muslimische Staaten beraten in Istanbul zu Jerusalem-Krise

In Istanbul haben sich am Mittwoch die Mitglieder der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) versammelt, um über eine Antwort auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels zu beraten. Eingeladen zu dem Gipfel hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan als amtierender OIC-Vorsitzender. Er dringt auf eine harte Antwort, doch sind sich die 57 OIC-Staaten uneins.

Polens neuer Regierungschef bleibt dem Kurs seiner Vorgängerin treu

Polens neuer Regierungschef Mateusz Morawiecki will die bisherige Politik der rechtskonservativen Regierungspartei PiS fortführen. In seiner ersten Regierungserklärung kündigte er am Dienstagabend an, weiterhin den Fokus auf eine "großzügige Sozialpolitik" zugunsten polnischer Familien zu legen. An die EU appellierte Morawiecki, die Eigenheiten Polens zu akzeptieren.

Ariane-Rakete platziert vier weitere Galileo-Satelliten im All

Zum Ausbau des europäischen Navigationssystems Galileo sind vier weitere Satelliten ins All gebracht worden. Eine europäische Ariane-5-Trägerrakete startete am Dienstag vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana und platzierte vier Stunden später die Satelliten auf einer Umlaufbahn von rund 23.000 Kilometern über der Erde, wie das Unternehmen Arianespace mitteilte.

Anwalt von Deniz Yücel dringt auf schnelles Verfahren in Straßburg

Der Anwalt des in der Türkei inhaftierten Welt-Korrespondenten Deniz Yücel dringt auf ein schnelles Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Yücels Fall sei "von großer Bedeutung für alle Journalisten in der Türkei", sagte Veysel Ok der Nachrichtenagentur AFP. Er werde noch diesen Monat eine Antwort auf die Stellungnahme der Türkei an das Gericht in Straßburg vorlegen.

JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Okt +5,0% (PROG: +3,0%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Okt +2,3% gg Vj

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.