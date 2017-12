Frankfurt - Die EZB hat sich in den letzten Wochen sichtlich bemüht, den Anteil von Covered Bonds bei ihren monatlichen Käufen etwas zu vergrößern, so die Analysten der DekaBank.Doch während sie im Oktober dabei noch auf diverse Neuemissionen habe zurückgreifen können, habe die Emissionstätigkeit von Häusern, die zum Kaufuniversum der EZB gehören würden, zuletzt wieder abgenommen. Immerhin seien aber vermehrt deutsche Emittenten mit Hypothekenpfandbriefen aufgetreten, allerdings mit nur sehr geringen Risikoaufschlägen. Die Notenbanker seien daher verstärkt auf dem Sekundärmarkt aktiv geworden und hätten damit die Spreads weiter gedrückt. Mit Beginn der Adventszeit schlafe nun die Emissionstätigkeit zunehmend ein, und auch die EZB habe angekündigt, sich ab dem 21. Dezember vorübergehend aus dem Markt zurückzuziehen. Im Januar sei wieder mit verstärkter Emissionstätigkeit zu rechnen. Aber auch die Notenbank werde dann aggressiver auftreten müssen, da ihr Portfolio durch Fälligkeiten in Höhe von 2,87 Mrd. EUR schrumpfen werde. (Ausgabe Dezember 2017 / Januar 2018) (13.12.2017/alc/a/a)

