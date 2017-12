Republikaner verlieren Alabama-Sitz im Senat, dies könnte es ihnen schwer machen, im nächsten Jahr neue Reformen voranzutreiben, USD ist die schwächste Währung im G10-Vergleich über Nacht Das Verbrauchervertrauen steigt in Australien und unterstützt AUD API meldet einen starken Rückgang der Lagerbestände, Ölpreise erholen sich etwas

Zusammenfassung:Über Nacht reagierte der USD auf die politischen Entwicklungen und ist im G10-Vergleich die schwächste Währung. Die Ergebnisse an den asiatischen Aktienmärkte waren eher gemischt, da die Anleger auf die Entscheidungen der Zentralbanken in Europa und Amerika warten, um Hinweise auf den politischen Kurs für das nächste Jahr zu erhalten - Fed hält heute Abend die Sitzung ab, EZB und BoE morgen. Darüber hinaus hat der AUD seine Siegesserie fortgesetzt, da sich die australischen Verbraucher optimistisch zeigten und der API-Bericht einen starken Rückgang der Lagerbestände andeutete, was die Erholung der Rohölpreise unterstützt hat. Bei einer Sonderwahl für einen ...

